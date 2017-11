Anita sigue haciendo historia

La primera capitana del Fundación Cajasol Sporting, Anita, volvió a entrar en la historia del club al anotar el pasado domingo en San Sebastián de los Reyes el gol 500 en las doce participaciones del equipo en la máxima categoría. La propia delantera revelaba que "no era muy consciente de la importancia que tenía a nivel de la historia del club, la verdad es que estaba más pendiente del mal resultado que sacamos el domingo".

La de Brenes no estaba pendiente, como el resto de sus compañeras, de la estadística, sino que "me enteré" del hito conseguido "cuando me subí al autobús y me salió en las redes sociales. Siempre es importante, es bonito, sobre todo para mí, que llevo aquí tantos años, hacer historia dentro de tu club", como ya lo hizo la pasada campaña al transformarse en la primera mujer que marcaba en la Primera División del fútbol femenino, aunque le resta importancia: "Eso es más tema de suerte, que ha dado la casualidad que me ha tocado a mí", aunque está "contenta por ello".

Anita, que arriesgó por una lesión de tobillo que la mantuvo entre algodones casi hasta el mismo domingo, repasó también su paso por el club: "hace ya bastantes temporadas que aterricé aquí y aquí sigo, tengo mi vida aquí hecha en Huelva y estoy muy contenta por ello y por seguir contando con la confianza de Antonio, del club, de Manoli y de todos los componentes".

De todos sus goles con la camiseta sportinguista no se queda ni con el cabezazo al Madrid CFF ni con el tanto en el Nuevo Colombino, ya que la capitana tiene uno muy importante grabado en la mente que fue clave para el mayor logro deportivo de la entidad: "Yo creo que los goles casi todos son importantes, pero si hubiese uno sería el de cuartos de la Copa de la Reina con el Rayo, en el minuto ochenta y algo, que íbamos perdiendo 1-0, y metí el empate, conseguimos remontar el partido y al final ese año ganamos la Copa de la Reina".

Volviendo a la actual temporada, Anita no esconde que estaba "muy triste" porque el gol 500 del equipo en Primera División no haya servido para sumar: "Después de haber dado un paso importante en el partido, de ponernos por delante en el marcador, al final no traerte los tres puntos como realmente el equipo necesitaba. Espero que eso a partir de ya empiece a cambiar, que nos empiece a sonreír un poco la suerte. A ver si con las incorporaciones nuevas el equipo va cogiendo otra frescura. Al gol tampoco le di mucha importancia porque venía más bien triste por la derrota".

Ahora que llega otro parón, hace balance de un "inicio" de campaña que "ha estado partido en dos fases. La primera fase de la competición creo que ha sido un inicio bastante bueno, como hacía tiempo que no lo teníamos, empezamos a encadenar una serie de partidos muy complicados. Hemos dado la cara más que de sobra en esos encuentros pero quizás que ahora es cuando empiezan los partidos de nuestra liga no estamos siendo capaces de sumar de tres en tres".