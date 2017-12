Amenaza de exclusión del Mundial

La FIFA podría dejar a la selección española de fútbol fuera del Mundial de Rusia 2018 por supuestas injerencias del Gobierno de España en el proceso electoral de la Federación española de fútbol, aseguraba ayer el diario El País. Según el rotativo, el organismo rector del fútbol mundial habría advertido por carta de que la propuesta del Gobierno presidido por Mariano Rajoy para que se repitan los comicios a la presidencia de la Federación pone en riesgo la autonomía del ente que gobierna el fútbol español y supone una violación de sus propios estatutos.

"Ese escenario no lo contemplo, estoy absolutamente convencido de que España irá al Mundial de Rusia y, además, de que lo va a ganar", replicó Rajoy desde Bruselas preguntado por la cuestión. "El ministro me ha dicho que no ha recibido ninguna comunicación de la FIFA, sólo una carta de alguna gente (de la FIFA) pidiendo una audiencia", añadió el mandatario español.

La FIFA lamenta la injerencia del CSD en las elecciones de la RFEF y pide una reunión

Las citadas elecciones a la presidencia se celebraron el pasado mes de mayo y mantuvieron a Ángel María Villar al mando de la Federación.

El histórico mandatario del fútbol español fue suspendido cautelarmente de su cargo meses después, tras haber sido detenido como uno de los presuntos cabecillas de la denominada "operación Soule", una trama que se habría apropiado indebidamente de los derechos audiovisuales y de patrocinio de la selección.

Vicepresidente también de la FIFA, Villar fue liberado posteriormente, pero ya no pudo ejercer sus funciones.

Según la prensa española, el Consejo Superior de Deportes español( CSD) presentó el pasado octubre ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) un recurso extraordinario para que los comicios pudieran repetirse. El TAD admitió el recurso y ahora corresponde al Consejo de Estado español decidir en última instancia si las elecciones se celebran o no de nuevo.

La severa advertencia de la FIFA, sin embargo, coloca contra las cuerdas al Gobierno español, que había justificado sus movimientos en el deseo de iniciar de una vez por todas la regeneración de una Federación bajo sospecha tras la "operación Soule".

Ya en 2008, el máximo organismo del fútbol mundial amenazó a España con su exclusión de las competiciones internacionales. Presidida entonces por el controvertido Joseph Blatter, la FIFA logró que el Ejecutivo presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero permitiera a Villar llamar a elecciones más tarde de lo que la orden ministerial preveía. La selección española, dirigida por Luis Aragonés, acabó no sólo participando sino además conquistando la Eurocopa de 2008.

La Federación española, por su parte, asegura en un comunicado que la FIFA y la UEFA expresaron su "enorme preocupación" por la situación que atraviesa el organismo, al tiempo que indicó que ambos entes enviarán emisarios para investigar el tema. Según la nota, habrá "una reunión con las más altas instancias deportivas de nuestro país, con el fin de tener un mejor y más amplio conocimiento del tema", amplió la RFEF.