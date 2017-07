Ambición en el San Juan

El CB San Juan presentó ayer en las instalaciones del Hotel Martín Alonso Pinzón de Mazagon a las cuatro caras que incorpora a sus filas para disputar la nueva temporada 2017/18, la nueva línea de ropa que va a vestir el club y los principales patrocinadores del renovado proyecto.

Los nuevos fichajes son el alero José Lagares (ya jugó un año en San Juan en Liga EBA, y el año pasado lo hizo en La Palma en Primera Nacional); el escolta Javier Rodríguez (con experiencia en la EBA en Aljaraque, donde coincidió con el director deportivo del club sanjuanero, David Carrasco), el base Pablo Martínez (formado en la cantera del Aljaraque y el año pasado en el Enrique Benítez) y el alero Gonzalo Domínguez (perteneció a las escuelas municipales de San Juan del Puerto, y llega de la cantera del Cajasol). Llegan al club para dar un salto de calidad y luchar por lograr el objetivo para este año, que es la permanencia sin renunciar a nada.

El club sanjuanero apuesta por la firma Gañafote para las equipaciones deportivas

El Telwi San Juan ya tiene la plantilla casi formada entre incorporaciones y renovaciones y falta únicamente la guinda al pastel, un interior nacional en el que está trabajando la directiva. El club ha renovado a Jesús Hernández (base), Antonio Rodríguez (escolta), David Moreno (pívot), Sebas Domínguez (pívot), Samuel Ceada (pívot), Carlos Fernández (alero) y está pendiente de seguir contando con la aportación de David Vizcaíno (alero), además de asegurarse la continuidad de Celes Vizcaíno en el banquillo.

Durante el acto estuvo presente el nuevo presidente, Vicente Domínguez Cano, elegido hace dos semanas en asamblea general, "el hombre que ha reordenado el club y le ha dado su impronta de saber estar y presencia. Nos ha rescatado", comentó David Carrasco.

La nueva línea de ropa que vestirá el CB San Juan es la firma Gañafote, que aporta su profesionalidad, diseño e innovación. El San Juan tenía una oferta de su ex jugador Antonio Gómez, que lleva la firma Best Ten10, pero Gañafote llega de la mano de Autoparts. No se descarta hacer algunos trabajos con Best Ten10.

Precisamente Autoparts y Telwi seguirán siendo los patrocinadores principales del club. "Gracias a ellos, y a otras aportaciones de menor cuantía, el club puede competir en la Liga EBA", comentó Carrasco, quien agradeció la implicación de Felipe Cascajo (gerente de Telwi) y el apoyo económico e institucional que aporta. "Telwi es una empresa seria y profesional, que ha correspondido a todos y cada uno de los pagos de patrocinio que tenía la pasada temporada".

Por último, destacó la presencia del concejal de Deportes, Miguel Beltrán. "Hay que agradecer la implicación del Ayuntamiento, que siempre ha estado con nosotros, bien con Miguel o bien con la alcaldesa Rocío Cárdenas. Su respaldo es vital para nosotros".