Amarga victoria del PAN

El pabellón Zenobia Camprubí vivió una jornada amarga con un único punto de dulzor. El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer cerró el campeonato con victoria pero consumó su descenso a Segunda Nacional en una día en el que puso el punto final a su carrera deportiva el gran capitán amarillo en los últimos años, Sergio Cruzado.

El PAN Moguer cumplió con la parte del milagro que le tocaba y consiguió una victoria con suspense por 25-14 ante el colista Manzanares, al que llegó a ir ganando hasta de siete goles, pero en el otro partido por el descenso no hubo color y Villafranca no falló y superó con claridad (27-17) a un Bolaños que no se jugaba nada. De este modo, el equipo amarillo acaba la competición penúltimo y regresa a la Segunda Nacional, donde hacía décadas que no militaba.

La emoción estuvo en la despedida de Sergio Cruzado, el mejor bombardero que ha tenido el club en muchos años, poseedor de un brutal tiro exterior y un potente salto que han dejado para la retina muchas jugadas espectaculares y goles para liderar muchas victorias, superviviente de la mejor época del club y presente ahora en el peor de los recordados. Saliendo de una lesión hizo el esfuerzo de jugar unos minutos para retirarse de corto. Recibió el cariño de su afición y sus compañeros, que vistieron una camiseta azul en la que se podía leer "Gracias 7 capitán" en la espalda y que en el pecho llevaba el logo de superman, la S de Súper Sergio Cruzado.

El PAN Moguer saltó a la cancha con mucha decisión y ganas. Con su gran arranque, con acciones muy rápidas a la contra, se llegó a colocar 4-1. Comenzaron a marcar hombres como Dani Podadera, Alejandro Capelo y Salva Piosa y la defensa se iba empleando con contundencia ante un rival, que inició el choque errático.

Manzanares llegó a colocarse 5-3, pero en un nuevo arreón del conjunto amarillo, donde Emilio Guerrero ya fue realizando paradas de mérito, el marcador se disparó hasta el 7-3 (m. 11) pese a jugar en inferioridad. En los siguientes minutos el ritmo fue a menos, el PAN se atascó algo en ataque estático y el equipo visitante recortó para situarse 7-5.

El encuentro era de pocos goles por fallos y precipitaciones de ambos conjuntos. Alcanzado el minuto 20 una nueva contra finalizada por Salva Piosa, que estaba en racha, situó al PAN Moguer cuatro goles arriba, distancia que antes del descanso fue subiendo hasta llegar a doblar a su rival en el marcador. Alejandro Jiménez cerró la cuenta antes de ir a los vestuarios con un ventajoso (14-7).

En el arranque de la segunda mitad se igualaron algo las fuerzas y alcanzado el minuto 36 Manzanares se acercó a cuatro goles (16-14), pero en un corto espacio de tiempo el PAN, que había fallado algunos ataques, volvió a dar con la tecla para mantenerse con distancia sobre su rival.

Sin embargo, el equipo de Moguer fue a menos y su rival a más y a falta de diez minutos puso el 20-19. Fue entonces cuando la afición más animó a los suyos, que apretaron los dientes y marcaron un parcial a su favor con un espectacular gol en un giro de 360 grados y sin ángulo de Alejandro Jiménez y una contra que mató a la perfección Salva Piosa (22-19).

A menos de cinco minutos para el final Manzanares logró el empate (22-22). Alejandro Jiménez lo deshizo e igualó de nuevo el equipo visitante a menos de tres minutos para el término del choque. Apareció con un gran disparo en suspensión Dani Podadera y en el último minuto defendió con todo el equipo en la pista y la afición a grito limpio desde la grada, pero estableció una vez más las tablas Manzanares. Pidió tiempo muerto el técnico Máximo Gutiérrez para una jugada a falta de 36 segundos que convirtió en gol Dani Podadera. Quedaron 12 más para Manzanares, que no pudo hacer nada más al encontrarse con Emilio Guerrero.