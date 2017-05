Alonso obra el milagro

De estar desaparecido en combate a reaparecer con su McLaren en un pispás. Así obró Fernando Alonso, doble campeón mundial, su último milagro con un coche que parecía que no iba y que, tras la clasificación en Montmeló, nadie diría que no está en condiciones de acabar en los puntos tras el Gran Premio de España.

Alonso saldrá séptimo, por detrás de los tres equipos punteros y que parecen inalcanzables (Mercedes, Ferrari y Red Bull). Pero antes de llegar a esta alegría vivió su particular calvario: salió el viernes de la primera tanda nuevamente abatido por no haber podido realizar vuelta alguna en los primeros libres. Nadie esperaba que Alonso resucitaría tras cuatro carreras sin acabar ni una y, menos aún, que saliese el loor de multitudes al acabar la Q3.

Lewis Hamilton (Mercedes) volvió a hacerse con la pole, la tercera vez este curso, pero, al margen del nuevo pulso entre la escudería alemana y Ferrari, Alonso apareció con luz propia en medio de esta rutina entre los dos gallos, no sólo por colarse por primera vez en la Q3 esta temporada, sino por finalizar séptimo, toda una hazaña, ya que éste parece en realidad el techo, pues por encima parecen imbatibles Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Al aficionado le quedó un buen sabor de boca por lo que le brindó su ídolo en Barcelona, donde Alonso siempre da más. No en vano, Barcelona es su última victoria, ya en el lejano 2013, cuando firmó su 32º triunfo.

Ahora sólo queda saber si habrá continuidad en la carrera. El expediente del bicampeón español este año no invita a mucho: no ha acabado ni una carrera y en la última (Rusia) finalizó hundido, ya que su McLaren no le permitió ni iniciar la prueba. Una nueva avería lo dejó en la estacada.

Alonso vive un momento de ebullición, porque, a falta de sensaciones en la Fórmula 1, tiene en la agenda una carrera en Indianápolis que le ha devuelto la alegría, las famosas 500 Millas. Pero con lo acontecido ayer nadie duda de que el asturiano, desde la cuarta fila, justo por detrás del mexicano Sergio Pérez (Force India), va a meter el morro en la primera gran frenada a los inalcanzables.

En la pelea por el título, los problemas de Hamilton en Rusia parecen olvidados. En Mercedes las actualizaciones que han traído a Barcelona han permitido que su piloto estrella vuelva a la pole. Hamilton compartirá la primera línea con el líder, el alemán Sebastian Vettel, después de que en los garajes de Ferrari se haya obrado el segundo milagro de la jornada de ayer: los mecánicos cambiaron el motor entre la tercera sesión de libres y la Q1. Vettel sacó el coche y éste parecía volver a fallar, pero sin entrar en el garaje logró ponerlo en funcionamiento. Al final, segundo mejor tiempo para el alemán.

Detrás, los dos segundos de Mercedes y Ferrari, Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen. Por su parte, Carlos Sainz no pudo alcanzar la Q3 y saldrá desde la duodécima plaza.