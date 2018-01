Almudena Gómez cambia de categoría para ser "más competitiva"

La judoca onubense Almudena Gómez, bronce en el último Campeonato de España en la categoría de menos de 52 kilos, anunció que este año competirá en la de 48 kilos con la intención de ser "más competitiva".

Gómez, que ha pasado tres meses lesionada, declaró que esta semana ha vuelto a entrenar en el tatami y que tiene "sensaciones geniales" y está "contenta" con una decisión que ha afirmado que es "firme".

Señaló que, "si todo va bien", debutará en su nuevo peso en la Copa del Mundo de Lisboa dentro de cinco semanas. La judoca del Club Huelva TSV aseguró que estuvo "trabajando duramente" y que no fue "fácil" hacer la bajada de peso "sin poder entrenar con normalidad y en plenas Navidades". Según Gómez, este cambio de categoría supone para ella "un plus de motivación" y le ha hecho sentirse "enchufada", a pesar de no haber podido pisar el tatami en los últimos tres meses por lesión. Consideró que su talla se ajusta más a competir en la categoría de menos de 48 que en la de 52 y que si es "capaz de mantener los niveles de fuerza que ya tenía, teóricamente" será "más competitiva, aunque en el judo no hay nada fácil y, además, influyen muchas cosas".

La judoca onubense también opinó que "internacionalmente es más duro" competir en 52 kilos que en 48, aunque en el ámbito nacional hay mucha competencia y "grandes competidoras". Además, destacó el "esfuerzo que supone bajar de categoría cuando los niveles de grasa ya están ajustados", por lo que se vio obligada a rechazar convocatorias importantes con el equipo español en su peso anterior.

"Las cosas hay que hacerlas con decisión y acatando todas las consecuencias", apuntó Almudena Gómez, que afirmó que tampoco le ha preocupado la idea de compartir categoría con su compañera y amiga Cinta García, actual número 37 del mundo.

Al respecto, dijo que si llega a estar disputando "algo importante con ella", sólo puede significar que han transitado "un camino lleno de éxito", pues García está "arriba" así que lo vería como una buena noticia.