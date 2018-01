Alimentar el sueño del triplete

Muy atractiva se presenta la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Sevilla. En otros momentos se podría decir que no hay favorito, pero los divergentes momentos que atraviesan uno y otro equipo permiten hablar de los rojiblancos como principales candidatos al pase. El equipo de Diego Simeone atraviesa su mejor momento de la temporada y tiene a sus delanteros muy enchufados desde la llegada de Diego Costa.

Yerri Mina aún no tiene el pase

El central colombiano Yerry Mina no podrá debutar hoy con el Barcelona en el derbi copero contra el Espanyol, ya que el club azulgrana aún no tiene el pase internacional que le permitiría alinear al jugador. Así lo confirmó el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, quien adelantó que el defensa de Guachené no entraría en la lista de convocados que ofreció tras el entrenamiento vespertino. Sin embargo, Valverde se mostró muy satisfecho por cómo se está adaptando el internacional colombiano a su nuevo equipo. "Yerry Mina ha entrado bien en el club, con alegría. Y los jugadores también lo han recibido encantados, porque va a aportar cosas al grupo. Pero luego está la competición y la competencia dentro del equipo, que son los que mandan. Aún tenemos que descubrir a Yerry Mina dentro del campo", destacó el preparador azulgrana. De igual formar, Valverde tampoco puede contar de momento con el brasileño Coutinho, quien llegó lesionado a la Ciudad Condal, aunque se confía en que pueda estar para el encuentro de Liga ante el Alavés.