Un gol de Álex Franco acaba con la crisis del Cartaya

Hay momentos en los que uno se ve contra la pared y entonces es cuando reacciona. Son esos momentos en los que recapacitas, te preguntas qué quieres hacer con tu vida y hallas la luz, esa que se distingue entre tanta tiniebla. Había sido una semana dura, especialmente de cuchillos largos porque el Cartaya no cumplía mínimamente con las expectativas que se le presuponen y eso puso en jaque al club entero. Reuniones varias, llamadas al compromiso y aviso serio para algunos.

Y todo se transformó en una auténtica final, en Rota, ya que el conjunto de Limón se ponía en la tesitura de que si perdía se quedaría fuera de todo y a expensas de que el club tomara algunas decisiones, drásticas en algún caso.

Todo eso lo revirtió Álex Franco, el que tenía que ser, con su gol en el 69 de juego. El chico, que había perdido a su padre hace escasamente una semana, se armó de valor, hizo un partidazo y además pudo mirar al cielo para cruzar la mirada con la sonrisa de su padre, que se sentiría orgulloso de su niño.

Por lo demás, lo mínimo que se despacha en fútbol es ser competitivo, tener actitud y aspirar con convencimiento a la victoria. Eso hizo el Cartaya después de mucho tiempo. Y le salió perfecto, aunque el Rota lo puso a prueba una y otra vez, tanto en la primera parte como en la segunda. Los gaditanos enviaron un balón al palo, Franci Ruiz y Zambrano sacaron sendos balones bajo los palos y hasta Viruta dejó su firma haciendo un paradón de esos imposibles.

Nada de eso desconcentró al conjunto de Limón, que asustó en varias ocasiones a pesar de la cantidad de bajas con las que afrontó el partido, por enésima vez en lo que va de liga. Gran trabajo de los centrales, trabajador y fino el centro del campo, sujetado por Zambrano y con Juanki recitando hasta que le duraron las fuerzas y, por fin, se pudo ver la mejor versión de Pascual, el camerunés, que se bailó el partido más completo desde que está en España.

No hay fórmula mágica ni pócima que haya transformado al equipo. Es el trabajo, la fe y la actitud. El Cartaya se vio desnudo y muerto de frío y agarró la manta como el que coge aire para vivir. En Rota estaba determinada una final y el equipo de Limón salió airoso. Sufriendo lo indecible, pero vivo. Y esa vida le tiene que dar para determinar que tiene que defenderla hasta la última gota de sudor. En tierras gaditanas encontró el camino. Ahora tiene que tratar de no perderlo porque hay mucha gente esperando que las respuestas se sucedan, y que no tenga que reaccionar cuando el cabreo suba de tono y se ponga en su máxima expresión.

Rota: Fabio, Guille, Adri (César), Benítez, Nogueras (Segarra), Iván, Ismael, Harana (Blanco), Luis Lara, Tomate y Ramón. Cartaya: Viruta, Jacobo, Rafa Bayo, Oliveira, Franci Ruiz, Luis Zambrano, Álex Franco (Canito), Juanki (Quino), Pascual (Luis Ruiz), Lolo y Novoa. Gol: 0-1 m. 69 Álex Franco.Árbitro: Praena Delgado, de Sevilla. Amonestó por los locales a Guille e Iván y por el Cartaya a Bayo, Oliveira, Juanki y Novoa, y expulsó a Caro (88'), segundo entrenador del conjunto cartayero. Incidencias: Unos 300 espectadores en el estadio municipal Navarro Flores. Campo en regulares condiciones.