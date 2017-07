Aguado, presidente del Recre IES La Orden

Francisco Aguado Correa, actual vicerrector de la Universidad de Huelva, ha sido nombrado presidente del Club Recreativo Bádminton IES La Orden tras la marcha de Alejandro Núñez, que ha estado al frente del equipo onubense en los últimos años.

Aguado afronta este cargo "con un fuerte grado de responsabilidad por el listón tan alto que ha dejado el anterior presidente, así como la junta directiva, pero también con mucho orgullo por tener la oportunidad de representar al club más laureado del deporte onubense, que además cuenta con una gran cantera".

Mi principal objetivo es obtener una mayor financiación para apoyar aún más a la cantera"

Esta relación con el bádminton es calificada por Francisco como "muy familiar, ya que desde el primer momento acogieron a mi hija como jugadora, para enseñarle e inculcarle todos los valores que este deporte representa. Tres años más tarde, me siento muy orgulloso de pertenecer a ellos, y aunque ahora asuma el cargo de presidente del club, me sigo sintiendo un padre más, arropado por una excelente junta directiva".

Respecto a este nuevo proyecto, Francisco Aguado señala que su objetivo principal es "obtener una mayor financiación para el club, para que no sea una incertidumbre el pago simbólico a los jugadores de División de Honor, entrenadores o, incluso, el poder ir a competir a Europa. Esta mayor financiación permitirá apoyar aún más a la cantera. No debemos olvidar que el club nace en un barrio donde las rentas no son muy altas y los desplazamientos, alojamientos, comida... que implican los distintos campeonatos a lo largo de la geografía andaluza y nacional suponen un gran esfuerzo para muchos de los padres y madres".

En definitiva, fomentar la cantera, mantener al club en la cima del bádminton español y obtener unos mayores logros en Europa".