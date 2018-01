Adrián Andivia y Belmonte imponen su ley en Trigueros

Adrián Andivia Soto y María Belmonte Martínez se proclaman vencedores de la Carrera Nocturna San Antonio Abad, sexta prueba del Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación Huelva, celebrada el sábado en Trigueros. 448 atletas acabaron las carreras, que contaron con la participación de Miguel Beltrán Méndez y Emilio Martín Romero.

Adrián Andivia (Punta Umbría) desde el inicio lideró en solitario la carrera y acabó en 30.16 los 9.650 metros de distancia, secundado toda la prueba por el veterano Asensio Romero Campos (ADS Sevilla), que terminó en 32.43, siendo tercero Pedro Rebollo Domínguez (Arcoiris) en 33.05.

En féminas, la veterana sevillana María Belmonte (Trotasierra) también desde el comienzo dominó en solitario concluyendo en 20.47 los 5.790 metros, seguida en 22.56 de la júnior Carmen González Castillo (Curtius) y tercera en 23.10 la juvenil Zenobia Benítez Donaire (Arcoiris), triguereña que batió el anterior récord local que estaba en 24.51.

Por categorías los podios se formaron en pitufos por Mateo Aroca, Diego Sánchez y Antonio Sánchez; y Olaya Ortega, Daniela Román y Adriana Ramírez. En prebenjamín, Damián Pevidad, Adán Limón y Mario Beltrán; y Julia Román, Claudia Ruiz y Daniela Ramos. En benjamín, Iván Ortiz, Héctor Arbeló e Iker Rodríguez; y Carla Alemani, Claudia Lorca y Erika Moreno.

En alevín, Ildefonso Moreno, Gabriel Acosta. José Jiménez; y Evelyn Rodríguez, Leire Neira y Amanda Rincón. En Infantil, Andrés Guerrero, Enrique Rodríguez y Manuel Garrido; y Marta Ferrer, Andrea Barroso y Lucia Vizcaíno. En cadete, Jorge Márquez, Adam Hamzaoui y Víctor Rodríguez; y Ángela Martín, Daniela Rodríguez y Ariadna Salas. En juvenil, Yassin Choujaa, Alejandro Villalta e Iván Pereda; y Zenobia Benítez, Andrea Gómez y Nuria Colchero. En júnior, Alejandro Prieto (Conistorsis) y Juan Márquez; y Carmen González y Gema Martín (El Lince-Bonares). En sénior, Adrián Andivia, Asensio Romero y Pedro Rebollo; y Ana Vázquez (Tercer Tiempo Run), María Rosillo (Curtius) y María Vides (La Tropa de Jara).

En veterano A, Israel Rodríguez, Jesús Barroso (Patapalos Huelva) y Juan Diego Indias (Almendralejo); y Mari Ángeles Franco (Conistorsis), Patricia Agudo (Ciclista Peñaanda) y Rocío Martínez. En veterano B, José Luis Ferrer (Bathco Running Team), Ali El Fghir (At. Base) y Juan Manuel Márquez (Ultra Trail Huelva); y María José Ruiz (Bollullos), Ana Albarrán y Celia Calderas (El Lince). En veterano C, el portugués Joào Manuel Lourenço (At. Beja), Israel Navarro (Patapalos Huelva) y José Antonio Benítez (Conistorsis); y María Belmonte, Mari Carmen Gómez (Conistorsis) y Pilar Macías (Correcaminos La Palma). En veterano D, Claudio Rojas, Eduardo Martín (Punta Umbría) y Julio Fernández (Ayamonte); y Charo Palma (Ultra Trail Huelva), Petri Pérez (Triatlon Huelva) y María José Donaire.

En la clasificación por clubes masculina fue primero Conistorsis, segundo Correcaminps La Palma y tercero El Lince-Bonares; y en féminas primero Curtius, seguido de Conistorsis y El Lince.