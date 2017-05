Adiós a los capitanes con goleada

El último partido de la Palma CF como local sirvió para dejar a los aficionados con un buen sabor de boca del estreno en la nueva categoría División de Honor Sénior y para homenajear a los capitanes Marroco y Fermín, que en el día de ayer dijeron adiós a la camiseta blanca palmerina. A pesar del resultado final, el primer periodo fue bastante tosco y aburrido con escaso entretenimiento para el espectador. Sin embargo, se produjeron varias oportunidades para abrir el marcador. El CMD San Juan gozó de la primera ocasión mediante una jugada combinativa que Fran, dentro del área, en vez de rematar a puerta cedió a Marrufo al borde del área y remató fuera.

El pasar de los minutos ponía a La Palma con cada vez más oportunidades de cara a portería, gozando de una clara en las botas de Manu Calle que remató en el segundo palo un centro de Fermín que el portero visitante Luis terminó abortando. Llegada la media hora de partido, La Palma inició un contraataque mediante una triangulación entre David, Diego y Dani para que este último rematara cruzado yéndose fuera por poco.

Tras la reanudación, el panorama del partido cambió totalmente. Los locales salieron enchufados desde el primer minuto y no tardaron en estrenar el marcador mediante un balón largo a Diego que ganó en velocidad a la defensa sanjuanera adentrándose cerca de la portería visitante y ante el repliege de un defensa, y la salida del portero, dio el pase de la muerte a David que apareció en el segundo palo para que este rematara a placer. La Palma seguía con su vendaval ofensivo superando a la defensa rival y no tardó en aumentar la ventaja. Fermín recibió un balón entre líneas y dio un pase en profundidad rompiendo la línea de la defensa para que Diego, solo ante el portero lo batiera con un disparo al primer palo. No tardó La Palma en volver a doblegar a la zaga visitante, esta vez, sería en una jugada por banda derecha en la que Fermín centra al área, Diego deja pasar el balón apantallando a su marcador y Prieto que entra en segunda línea y no se desaprovechó la ocasion para poner el 3-0 en el marcador.

Los entrenados por Juan Carlos Menudo se jugaban el descenso y buscaron darle la vuelta al marcador en una jugada de ataque por banda izquierda en la que Jose Mari centró el balón al borde del área donde Moisés libre de marca recortó distancias con un remate cruzado que Rafa Garrido no pudo blocar. Las esperanzas san juaneras duraron poco cuando Fermín recibió un balón en la media luna del área rival y aprovechando que el portero estaba adelantado lo superó con un remate elevado que transformó en gol poniendo el 4 a 1 definitivo en el marcador.