Sin sorpresas, lo que algunos querían que pasara volvió a ocurrir

La gran final , lo más esperado por muchos grupos, llegar hasta la gran final del concurso de agrupaciones carnavalescas no te soluciona la hipoteca, ni siquiera te da para pagar lo que ha costado el disfraz, atrezo y demás accesorios que utilizas, pero te da la satisfacción de haber gustado al público, de ganar el premio, ese premio que tanto anhelas desde que comienzas los ensayos, allá por el mes de septiembre.

Ayer el teatro estaba más guapo, la gente llegó con otra ilusión, con ganas de divertirse, de disfrutarlo. El patio de butacas estaba hasta las trancas, no se veían huecos ni butacas vacías, el público fue disfrazado, en esto tienen mucha culpa los incondicionales de las agrupaciones, que aparte de llevar el disfraz de este año también suelen utilizar el de años anteriores. Esto le da al teatro otra dimensión.

El público llenó el Gran Teatro para asistir a la final del concurso de agrupaciones

Al final de la noche los premios se repartieron de la siguiente forma. En comparsas el primer premio fue para Los depredadores, de Cádiz; el segundo para Los salvadores, de Punta Umbría; el tercero para Los cuerdos, de Ayamonte; el cuarto para Mi barrio, de Huelva; y el quinto para Los que saben concursar, de Valverde.

En murgas, el primer premio fue para Este año no gano, de Villarrasa; el segundo para En tu casa o en la mía, de Punta Umbría; el tercero para Inseguramente por primera vez, de Huelva; el cuarto para Los herederos de Pepe Bollo, de Huelva; y el quinto para Los Aprovechaos.

En cuartetos, el primer premio se lo llevó La chicotá, de Huelva, mientras que el segundo quedó desierto, cosa que no se entiende bien ya que si concursaban dos, la segunda puntuación sería para el otro cuarteto. No entiendo por qué dejar ese premio desierto, a no ser que en las bases se contemple una puntuación mínima para dar un segundo premio. En cualquier caso, el tercer premio fue para Los perry's meicho, de Huelva.

En cuanto a los premios menores, que son los del pellizquito para pagar algo fueron los siguientes. El Dedal de Oro, premio al mejor disfraz, fue compartido por el cuarteto La chicotá, la murga Con los huevos en la nuca y la comparsa Los astutos.

El premio al mejor pasodoble dedicado a la provincia Huelva recayó en la murga Los aprovechaos, el premio Pasodoble a Huelva capital, para la murga Los herederos de Pepe Bollo y la comparsa Los que saben concursar.

Ni que decir tiene que se escucharon letras de profundo calado y muy poco usuales como fue la de la comparsa ganadora, que le cantó a un burdel llamado Europa en el que dicen cómo creen ellos que son todas la naciones que la componen. En el último lugar ponen a España, a la que llaman puta barata porque hacen con ella lo que quieren. Esta puede ser una de las razones por lo que era la comparsa a batir y se haya llevado la gloria de ser la primera.

Reflexiones para el próximo año: a ver si es verdad y cambiamos el jurado, porque hay miembros del mismo que repiten año tras año y eso crea muchas suspicacias.

Que la final comience un pelín antes, que cuando salimos del Gran Teatro resulta que están poniendo aún las calles. Que a la carpa del Pati le den un poquito más de anchura que cuando llueve nos mojamos porque no cabemos. Que las iluminación de las calles para el concurso sea mucho mas luminosa para que de verdad sepa la gente que estamos en Carnaval.

La última y más importante. No miremos los concursos de fuera y hagamos nuestro concurso en las fechas correspondientes y no una semana antes como llevan dos años haciéndolo. El que pueda venir que venga y el que no, pues que no. La cosa es muy fácil, pongámoslo fácil a los que de verdad van a venir y no olvidar que Huelva tiene Carnaval y que hay que luchar por él, que somos más tontos que mijose, que se encontró un boli verde y lo quería sembrar. Hasta el próximo Carnaval.