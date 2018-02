Las santeras vaticinan el devenir del concurso

Esta vez los nervios están más a flor de piel, el pase a semifinales tiene ese toque de grandeza para ellas, es como llegar y vestir al santo, en su primer pasodoble así lo demuestran, cantándonos una letra hecha para la ocasión. Bonita mezcla entre los sones cubanos y la mas pura esencia del tres por cuatro.

En los cuplés, uno de ellos va dedicado al Recre, que si no se espabila lo ven jugando contra la Zarza, así opino yo también y sabéis que en cuanto me tocan a mi Recre… Gran pase por nuestras tablas, me han gustado muchísimo esos sones cubanos.