El pregonero de 2017 dona su disfraz para la muestra carnavalera de Isla

Manuel González El Tubito, reconocido director y componente de agrupaciones, que pregonó las carnestolendas en 2017, ha querido donar el disfraz que uso entonces y su hija, María, ha hecho lo propio con el suyo y ya lucen en la primera planta del Patio San Francisco de Isla Cristina, que acoge la muestra permanente del Museo del Carnaval isleño. El acto estuvo presidido por la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento, Isabel López; que estuvo acompañada de la delegada de Festejos, María del Carmen Beltrán.

Beltrán agradeció el gesto a El Tubito, porque "no es fácil desprenderse de un disfraz y menos éste, que representó un momento importante para un carnavalero, pregonar su Fiesta". Le apuntó que "este detalle que tienes con el pueblo de Isla Cristina es de agradecer porque entendemos que deshacerte de él no habrá sido fácil, aunque sabes que lo cuidaremos y todos los isleños, carnavaleros o no, que quieran verlo pueden hacerlo desde ya en el Museo".

La hija del pregonero de 2017 manifestó estar "muy contenta de donar mi disfraz porque tengo muchos más, aunque éste es muy especial para mí porque actué con mi padre en el pregón, lo que me hizo mucha ilusión y donarlo en este acto es como un sueño hecho realidad".

El Tubito señaló que "este disfraz, fugaz por el momento de un pregón, tiene su historia y es que yo salí por primera vez en el teatro de Peter Pann con Alonso Rodríguez Hachero y quise recordarlo; es un disfraz realizado por mi madre, con muchos detalles", a lo que añadió que "es mejor tenerlo aquí que tenerlo guardado en casa, su sitio es el Museo del Carnaval con el fin de contribuir a engrandecerlo".

López subrayó que "como delegada de Turismo he asistido a muchas donaciones para el Museo, siempre en un acto íntimo pero no por ello que pase desapercibido, dándole la importancia que conlleva".