La gran final tendrá grupos de las tres provincias

Sexto y último día de semifinales, es la noche de los cuchillos largos. Todo aquel que quería meterse en la final espera el veredicto del jurado hasta la madrugada, para saber si siguen sufriendo o acaban con los nervios. Los que pasan a la final son: En comparsa, Mi barrio (Huelva), Los que saben concursar (Valverde), Los depredadores (Cádiz), Los cuerdos (Ayamonte) y Los salvadores (Punta Umbría). En cuartetos, Los Perry´s Meichon y La chicotá, ambos de Huelva. En murgas, Los herederos de Pepe Bollo (Huelva), Y seguramente por primera vez (Huelva) y Los aprovechaos (Huelva), En tu casa o en la mía (Punta Umbría) y Este año no gano (Villarrasa).

El patio de butacas presenta en el último día de semifinales un aspecto desolador. Hay muchos grupos de fuera y, además, que no tienen gancho para el público en general, no traen su propia masa de gente, no llevan seguidores.

Los primeros comentarios que escucho al entrar en la sala son de la pancarta de la murga de Punta Umbría y la decisión del alcalde de ponerse detrás de ella. Le están dando una que no os podéis ni imaginar. En otro tiempo, sin los medios de comunicación y las redes sociales de hoy en día, esto no hubiera pasado de ser una mera anécdota. En la actualidad es un tema de conversación en toda Huelva. Incluso el que no tiene ni idea de lo que ocurrió encima del escenario hace elucubraciones y dice tonterías. Para mí, que estaba allí, lo tengo muy claro, él quiso ayudar a una agrupación y sin saberlo metió la pata hasta el fondo. Es verdad que no se puede sacar de contexto todo lo que ocurrió. Simplemente se puso detrás de un grupo para ayudarlo y este, sin quererlo también, no le ha hecho un favor, ni al alcalde ni a los jugadores. Si hubieran sacado la pancarta los empleados del club, otro gallo cantaría, pero claro el efecto no sería el mismo.

Por otra parte, cuando una agrupación buena y que todo el mundo espera que esté en la gran final y no está, aquí decimos que le pegaron un portonazo. Este año la Peña la Colombina tiene mucho para optar a ese premio. Yo voy a darle una vuelta de tuerca más: aquí cuando una agrupación que nadie se espera, se cuela en la final me gustaría bautizarlo como el FINALIZAZO.

No voy a dar nombre de ninguna agrupación porque todos los carnavaleros saben qué grupo está en la final sin merecerlo y cuando todo el mundo está de acuerdo en algo es que a lo mejor hay gente que no ha sabido entender la situación. De verdad que no entiendo por qué en comparsas siempre tiene que haber una de cada lugar representativo de dónde vienen o sea Cádiz, Huelva, Valverde, Punta Umbría y Ayamonte. A lo mejor hay algo en las bases que nosotros no sabemos y, de ser así, de verdad que no lo entiendo. Este año hay comparsas que se quedaron fuera siendo mejor que otras, que están dentro de la final y no digo una comparsa sino varias.

En cuanto a las murgas la cosa estaba tan reñida que cualquiera podía entrar y salir, aquí la decisión creo que ha sido aceptada aunque algunos no estén de acuerdo con la percepción del jurado y, sobre todo, con los puntitos.

Lo cierto que la final esta hecha, los grupos preparados y todo será normal. Este sábado se vivirá un gran día de fiesta y después comienzan los carnavales. A disfrutarlos.