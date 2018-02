El fallo del jurado es inapelable, baja de la nube a unos y sube hasta el cielo a otros

Jueves, último día de semifinales, hoy ya se sabe quién tendrá los deberes hechos para cantar la noche del sábado en la gran final. El teatro presenta un aspecto magnífico y viene a corroborar que las agrupaciones de Huelva son las que traen el público. Hoy hay dos y una de Punta, que es como si fuera de aquí, porque hace muchos años que no falta y se ha llevado muchísimos palos como la gente de aquí. Parece que la gente que organiza este tinglado no quiere ver esta situación, después se quejan si no se vende el aforo, si el público no responde... Lo tenéis a huevo, pero no en una final, que ahí se vende todo el papel, y a la gente le da lo mismo, como si viniera a cantar Francisco Rivera haciendo un dueto con Cañita Brava.

Los grupos de Huelva están en desventaja permanente con los grupos foráneos y si vienen de otra provincia pues ya no te digo ná. Recuerdo que hace unos pocos de años pasó con una comparsa de Córdoba, como si ellos hubieran inventado el carnaval. No es justo y de verdad que me duele en el alma, no me voy a poner a defender lo indefendible pero si ustedes tiran de hemeroteca podrán comprobar cuántas putadas se les hace a los grupos locales y, ojo, que son muchísimas.

Es normal que la gente de Huelva se sienta ninguneada por los miembros del jurado primero y por los que dirigen este tinglado después. Aquí todo vale, con decir que en este concurso lo que prima es el respeto, el cante , la afinación y las letras, está todo dicho, somos los más legales del mundo y así nos luce el pelo. Cada vez menos grupos y, lo que es más sorprendente, menos grupos de Huelva. Lo estáis haciendo fatal, os estáis cargando la afición de muchos de los grupos jóvenes que intentan coger un sitio en este concurso.

La final es para los mejores, pero aquí en caso de duda el mejor siempre es el de fuera. Con esto estoy queriendo decir lo que digo, que si tenéis que dar un palo a alguien hacedlo con sabiduría. Yo me he caracterizado desde que comencé a dar mi opinión, allá por el año 1999, en no casarme con nadie y le he dado a todo el que tenía que darle, pero creo que voy de frente y si una agrupación no me llena tengo la obligación de contárselo a mis lectores, que afortunadamente son muchos.

Si la noche se presentaba calentita, después de la primera actuación se quedo bastante gélida, el cuarteto de Lepe, que tanto nos había hecho reír en su primera actuación, nos trajo una segunda parodia tan absurda como mal interpretada. Si ese cuarteto hubiera sido de Huelva seguro que no estaría en la final. Pues ellos sí estarán.

La que también estará hoy en las tablas es la comparsa El ejército calavera, de Soti; enhorabuena chavales. Juan de la jungla no superó el corte a pesar de llevar letras escogidas para la ocasión, pero muchas veces las letras no lo son todo. La comparsa La dama desplegó todo su arsenal de coplas, pero los nervios no dejaron que nos deleitaran. Pepe Lui el triste ya puede estar tranquilo, ellos tampoco se meten, así tienen más tiempo para sonreír, aunque ellos querían estar sólo por ver el ambiente.

Los grupos que actuarán esta noche serán, en la modalidad de coros, La centuria y La canarinha; en comparsas, La canción perdida, Son del sur, Pueblo llano, El que manda soy yo y El ejército calavera; en murgas, Hasta que la muerte nos separe, La última cena, Don Benito documento, al borde del subsidio, Los enmallaos y Un poquito más arriba o un poquito más abajo, y en cuartetos, Otro año a a la sombra.