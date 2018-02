La comparsa El que manda soy yo logra el primer premio del concurso

La comparsa El que manda soy yo, la chirigota Ya está aquí el carnavalero del año, y el cuarteto The boat party in the stangis se alzaron con los primeros premios en la 42º edición del concurso de agrupaciones celebrada en el Teatro Cardenio de Ayamonte.

Seis fueron los días que duró este evento carnavalero, que tuvo el lleno de espectadores como denominador común. Cada noche las diez agrupaciones presentadas para dicho concurso, subieron al escenario del Cardenio para ofrecer a todos los presentes lo mejor de su repertorio, ganándose así el aplauso de todos los asistentes.

El sábado, día de la final, además de los que acudieron a ver a sus paisanos, asistieron una gran cantidad de carnavaleros vestidos con distintos disfraces que le daban vistosidad y colorido a esa noche llena de magia y felicidad.

Una vez escrutado, al filo de las 03:00, las puntuaciones del jurado, el secretario del mismo, Rafael Montagut leyó el veredicto. Primer premio de comparsas a El que manda soy yo del autor Juan Cayuela. En chirigotas, el Primer premio fue para Ya está aquí el carnavalero del año, de Chanchi. Y por último en la modalidad de cuartetos, el primer premio fue para, The boat party in the stangis de Ángel Sánchez.

En cuanto al conjunto de letras, el jurado se dio a los tres ganadores mencionados con anterioridad.

Una vez acabado el acto, las calles de Ayamonte, sobre todo el centro, se llenaron de carnestolendas que pusieron su nota alegre y divertida.

Para hoy martes está previsto, al igual que ayer lunes, que el mundo carnavalero salga a la calle, y llene así la carpa que con tal fin se ha colocado frente al teatro para que se pueda bailar al ritmo de la música.

De la misma manera, por la mañana y por la tarde, los niños de los grupos escolares y sus familiares saldrán a las calles disfrazados, con lo que darán un colorido especial a la jornada de hoy.

Para mañana, miércoles de ceniza, está previsto el entierro de la sardina tan enraizado en esta población onubense, y a la que acuden ciento de viudas con sus trajes negros en continuo llanto por la sardina.