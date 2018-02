El carnaval de Ayamonte renueva su hermanamiento con Huelva

Comenzó con gran ambiente el XLIII Concurso de Agrupaciones en el Teatro Cardenio de Ayamonte. Asistieron como invitadas de honor las reinas de Huelva y de Ayamonte, las señoritas, Natalia Camacho como choquera, y María José López Domínguez y Paula Lucas González, como reinas juvenil e infantil de las Fiestas de la Alegría ayamontina, junto con sus cortes de honor.

Una vez acabado el acto, en el que participaron el alcalde de la localidad, Alberto Fernández; la primera teniente de alcalde y delegada de festejos, Gema Martín; la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac) y la Asociación de Carnavaleros de Ayamonte (ACA), que entregaron sendos recuerdos del acto, comenzó propiamente dicho el concurso de agrupaciones, en el que se vio la calidad artística de cada grupo. Son muchos los participantes que llevan muchos años subiéndose al escenario del Cardenio.

La relación de grupos que participan en este concurso es: Los últimos y el que manda soy yo, en la modalidad de comparsa; Supervivientes de la Isla, Podemos, Si me tocas el botón yo me pongo tontorrón, No eres de Ayamonte si no…, Los desilusionistas y Ya está aquí el carnavalero del año, en la de chirigota; y Los equilibristas y The boat party in the stangis, en la de cuartetos.

El acto acabó pasadas las cuatro y media de la madrugada.