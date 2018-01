Los altibajos en el concurso, a esto hay que ponerle freno

Hoy no se presagia una buena entrada en el teatro, siempre suele ocurrir lo mismo, los lunes de teatro la afluencia de público es cortita. Serán cosas del concurso, el sorteo de agrupaciones o la verdad no sé qué ocurre pero cuando llega este lunes de preliminares siempre pasa lo mismo.

Este año el control a los medios no está siendo tan férreo como en años anteriores y la gente de seguridad son atentos con todos, vamos eso creo yo, están para ayudarte, si tienes alguna duda, algún problema, ellos se las ingenian para poder darte una solución, me gusta este tipo de personas.

La sala presenta un aspecto desolador, en el patio de butacas puedo contarlos a simple vista. Qué pena, eso lo pagarán los grupos pues sin el calor de la gente las agrupaciones se vienen abajo y no dan todo lo que podrían dar.

Los fans de algunos grupos buscan la mejor ubicación para verlos, ya que como está todo el patio de butacas vacío se pueden mover libremente buscando el mejor ángulo para ver a su peña.

En días como los de hoy te replanteas todo lo que ha ocurrido en estos años de concurso. El porqué no hemos sabido aguantar el tirón de esos grupos que aún dándoselo todo, no los hemos podido enganchar y, sin embargo, no nos ha dado miedo ni temblado el pulso para echar a los grupos de aquí. Eso no tiene perdón y los organizadores de todo este tinglado deberían replanteárselo, cuando digo organizadores me refiero a todos, los que empezaron esto y los que los siguieron. Cuando un árbol sale torcido es muy difícil enderezarlo y aquí los egos personales, las cuotas de poder, han dejado que a ese árbol cuyo tronco empezaba a doblarse no se le dieran los cuidados mínimos y claro así esto es muy difícil enderezarlo; quizás ya sea demasiado tarde. No ha habido ninguna y digo ninguna directiva de la Fopac que no haya tenido problemas con alguna agrupación. Todas y cada una de las juntas directivas han tenido ese gran problema, ya sea por dejadez o por imposición. Ahora vemos los resultados, cada vez menos grupos, menos personas en el teatro, menos gente en la cabalgata.

Nosotros, los medios que apoyamos la fiesta, no podemos engañar a nuestros lectores, tenemos que decir lo que ocurre en la fiesta, muchas veces lo intentamos edulcorar, pero ya es imposible, a esto tenemos que encontrarle una solución entre todos. El pasarle el marrón ahora al Ayuntamiento no es lógico, debemos encontrar la solución entre todos. Quitarnos las máscaras y remar todos en la misma dirección y no poner zancadillas, pero eso supongo que no puede ser, son muchos años de guerras personales, de batallas perdidas y ganadas, que muchas desgraciadamente son ejecutadas en las tablas del Gran Teatro, grupos que se han quedado fuera por esas batallas personales, y ojo no lo digo por este año, que también, sino en todos los concursos desde 1984.

Después de esta perorata, para intentar buscar soluciones os diré que la noche fue bastante flojita tanto de público como de calidad. Me gustaría destacar a un grupo, que nos ha sorprendido gratamente, Don Benito documento... el nombre es mu largo. Han vuelto a generar ilusión, ganas de cachondeo, risas y por qué no decirlo, con buen cante, no son Pavarotti pero se dejan oír, no como otras ruinas de grupos.