La noche del gran Tito Araujo y los 'cuarteteros' de siempre

Sábado sabadete y, como dice un refrán, un poquito de Carnaval y a la cama. Es el último día de preliminares. Al final de la función se sabrá quiénes son las que han pasado y las que han dejado de pasar.

De momento, cuando llego al teatro, la Fopac nos tiene preparado un regalito en una notificación. Cada vez que nos llega un papelito de estos, la gente de los medios pensamos que es una penalización de algún grupo, pero la Fopac nos sorprendió: van a alargar un día más la semifinales. Creo que está bien hecho, pues salir todos los días de aquí, siendo festivo o laborable, sobre las dos de la madrugada, me parece una barbaridad, sobre todo cuando hay días disponibles y se puede alargar más. Han tomado la decisión de prolongarlas un día y, en vez de seis grupos por sesión, van a poner cinco; una gran decisión, sobre todo pensando en la gente que estamos trabajando. Un aplauso fuerte para la gente de la Fopac, que, aunque no lo creáis, muchas veces miran por todos.

El día, para ser el último y sábado, no es del todo apetecible y no está llena la sala. Seguramente habrá que esperar hasta el final para conocer los grupos que pasan a semifinales.

El primer grupo que actúa viene de Cádiz. Es una comparsa muy esperada... A ver lo que nos trae. De momento vienen llorando, cosa que no debería ser así. Una comparsa siempre tiene que dar todo y no empezar a poner pegas antes de cantar. Además, cuando se concursa se debe traer todo lo mejor que tiene la agrupación, y esta vez creo que no lo han traído. Ahora, también es cuestión de saber concursar.

Lo que sí me dio una alegría fue ver de nuevo encima de las tablas del Gran Teatro al gran Tito Araujo, cuartetero incansable que siempre está ahí, que todos los años intenta sacar un cuarteto y que desgraciadamente hacía tiempo que no lo veíamos encima de las tablas con un grupo perfecto al lado. Y él lo sabe hacer muy bien. El gran Tito Araujo vuelve por sus fueros: él es quien domina el mundo cuartetero en Huelva. Ayudado de Emilio, Nono y Pepe Alvarado, y sin dejarme atrás a Emilín, ha conseguido hacer un cuarteto casi perfecto, con el que la gente se divierte. Me gusta la reacción del público con este cuarteto y, por encima de todo, la actuación del gran Araujo.

Ésta es una gran noche de carpas porque se definen los grupos que pasan a la siguiente fase. Para muchos, el jurado será el más malo del mundo; otros, en cambio, dirán que es justo y correcto. Hay para todos. Seguramente los grupos que se quedaron en la carpa disfrutaron a tope, tanto los que pasaron como los que no. Pero seguro que con la alegría que tendría, para echar al gran Tito Araujo de la carpa tuvieron que llamar a los GEOS. Enhorabuena a los que habéis pasado y a seguir luchando, y palante a los que os habéis quedado atrás. Esto es un concurso y el Carnaval empieza después de la final. Hasta la semana que viene.

Cuando picas, picas tarde

NO ME PIQUES, QUE TER PICO. Modalidad: Comparsa. Procedencia: Minas de Riotinto. Letra: Francisco José Cantero Jiménez. Música: Francisco José Cantero Jiménez. Dirección: Francisco José Cantero Jiménez. Año anterior: La Diosa.

Tipo de abejas. El disfraz es elegante, imitando a las abejas pero con afinación y elegancia.

Presentación con fuerza. Agrupación mayoritariamente femenina que se deja las gargantas por hacerse un hueco entre las grandes.

Musicalmente tiene una ejecución bonita y con un arrullo especial. Pero creo que les penalizó ser la última comparsa en subirse al escenario, un hándicap para no entrar en las semifinales.

Muchas veces, tan malo es cantar el primer día como el último. El primer día, porque normalmente el jurado siempre puntúa bajo para no troncharse los dedos; y en el último día pasa tres cuartos de lo mismo: el jurado ya tiene hecha su idea de las agrupaciones que van a semifinales y tienen miedo a que alguna se les quede fuera.

Créame ustedes que esto es más que probable, sobre todo cuando la cosa está tan ajustada, como lo está este año en comparsas.

El movimiento se demuestra andando

LOS DEPREDADORES. Modalidad: Comparsa. Procedencia: Cádiz. Letra: José Antonio Cheza Martínez. Música: Román José Limón García. Dirección: José Antonio Cheza Martínez. Año anterior: Debutante este año.

El tipo viene a explicarnos que son todo lo malo, la mala gente que se aprovecha de los demás sacándole todo: su piso, su dinero y dejando a la gente sobre los huesos. Aires latinos para una presentación con fuerza y ritmo. La introducción del pasodoble con el punteo es más largo que una meada cuesta abajo. Tiran con fuego a todos aquellos que les han tachado de peseteros por venir al concurso y ellos dicen que no vienen por dinero sino porque tienen una deuda con Cádiz. El movimiento se demuestra andando y si al final coinciden en algún concurso de los que van con alguna actuación aquí, y vean que no tengan posibilidades de ganar, vendrán a actuar. Lo dicho: la paciencia es la madre de la ciencia y hay que saber esperar. En el segundo pasodoble hablan del amor gay; bonita letra dándole fuerte a los que piensan que ser maricón es una enfermedad. Buena música de pasodoble, sobre todo en la segunda parte del mismo, en la que se vienen arriba y hacen ritmos melódicos muy agradables al oído. En los cuplés no han tenido ni la decencia de cambiar las palabras que suenan a Cádiz. Ya sabéis lo que pienso de esto cuando se está concursando en otro sitio que no es su ciudad y ésta también está aquí. En el popurrí definen el tipo y van cantando en cada uno de sus cuartetas cómo es el día día de estos depredadores. Concursar en otros certámenes les da la opción de hacer un repertorio personal o bien optar por seguir recordando de dónde son; eso, para mí, es una falta de respeto cuando vas a un concurso que no es el tuyo, como en este caso el de Huelva. Se les notó nerviosos en toda su actuación y estuvieron muy juntitos en el escenario. Eso sí, fuerza y afinación no les falta, y la vocalización es buena. Tienen un gran montaje de toda la comparsa. Buen pase.

Araujo vuelve en plan estrella: ¡Ole el tito Araujo!

LA CHICOTÁ. Modalidad: Cuarteto. Procedencia: Huelva. Letra: Emilio Gutiérrez Rebollo y José Antonio Alvarado Valladolid. Música: José Antonio Alvarado Valladolid. Dirección: José Antonio Alvarado Valladolid. Participación anterior: La herencia (2012).

Tipo de bar en quiebra al que llega Chicote para salvarlo. Estos cuarteteros tienen más tiros daos que la chaqueta de un sheriff.En la parodia sacan y despliegan todo el humor característico de cada uno de los componentes. Araujo está que rompe el molde. Le hacía falta algo como este grupo. Su interpretación roza la perfección, sin olvidarse de ni una letra y mandando. En fin, todo un artista. Ahora, contar con una gente así es para venirse arriba. Los Alvarado están impresionantes, sobre todo Nono y Emilio en su papel. Grandes letras en las que vienen a reclamar, casi sin quererlo, la Capitalidad Gastronómica de Huelva.El popurrí es un no parar de reír desde el principio hasta el final, en constante conexión con el público. Saben aprovechar la ocasión y no consiguen otra cosa que hacer reír a la gente. Esa es la clave en un cuarteto, lo más grande: que el público se quede esperando a ver qué pasa. No se movió nadie de sus asientos. Estuvieron geniales. Gran actuación de este cuarteto que tiene muchas papeletas para llegar a la final, y después, si quiere el jurado, que dejen desierto el premio, como dicen ellos.

El que va a Sevilla pierde su silla butaca

ANTES MUERTO QUE SIN SILLAS. Modalidad: Murga. Procedencia: Bollullos Par del Condado. Letra: Israel Clavijo Valdayo y Claudio Martín Acosta. Música: Israel Clavijo Valdayo. Dirección: Christian Lagares Camacho. Año anterior: Un tipo con suerte.

Tipo de grupo de aficionados que está en el patio de butacas viendo las actuaciones. En el primer pasodoble, agradecimiento al público por el apoyo que tuvieron el año pasado. En el segundo van por los recortes en sanidad y dejan claro que Huelva es el culo del mundo; quizá demasiado largo, aunque la música es agradable al oído. En los cuplés se acuerdan de la chirigota de Villarrasa diciendo que a ellos sí que no les gana nadie. Alegres y desenfadados, la juvetud de esta chirigota es notable, con lo cual tiene un futuro interesante en próximos años. El popurrí lo hacen desde el simulado patio de butacas que traen como atrezzo, con gritos de ánimo para todo el personal. Cuartetas divertidas y graciosas, justita de voces y afinación, pero por lo visto es norma habitual de las chirigotas. Este año prima el cachondeo y la parodia por encima de la voz y el cante.

Dicen que lo vegetariano no siempre es saludable

UNA CHIRIGOTA VEGANA PORQUE A ELLA LE DA LA GANA. Modalidad: Murga. Procedencia: Huelva. Letra:Ángel Domingo Atienza Díaz, Isaac Alejo Blas y Juan Antonio Martínez Robles. Música: José Luis Ferrer Poyato y Ángel Atienza Díaz. Dirección: José Luis Ferrer Poyato. Año anterior: Debutante como grupo en el concurso de este año.

Esta murga de la capital presenta un tipo de naturistas convertidos en los nuevos hippies del siglo XXI. La presentación se hace demasiado reiterativa ("Soy vegani, soy vegani"). Fuerza en su interpretación pero sin control. Si logran dominar ese gallito, aquí hay murga. Pero, eso sí, ¡hay que controlarlo!

En el primer pasodoble le dan un repaso al anterior alcalde (Pedro Rodri), que ha estado veinte años, y le dan los parabienes al nuevo (Gabriel Cruz), aunque le advierten a éste que estarán vigilantes. Los políticos son los políticos.

En el segundo, un homenaje al pregonero de este año con un bonito pasodoble para un buen carnavalero. Como gran detalle adicional para Diego Arenas, también utilizan los gorros en los que sale.

Los cuplés, cortaditos y con una música pegadiza. Los dos graciosos y con mucha chispa. La conjunción de voces no es lo mejor, pero la poca vergüenza manda sobre el escenario.

Popurrí cortito y por derecho; no se andan con chiquitas a la hora de decir las cosas. Esta agrupación, aun siendo joven, tiene mucho potencial, pero si logran hacerlo, será una de las punteras en los próximos años en el Carnaval Colombino. Estoy convencido de ello.

Musicalmente, que también hay que decirlo, está muy bien montada, aunque de voces vamos muy justos.

Ni ángeles ni demonios

GLORIA BENDITA. Modalidad: Comparsa. Procedencia: Isla Cristina. Letra: José Manuel Soto López. Música: Ana María Salas Beltrán. Dirección: Ana María Salas Beltrán. Año anterior: Noche de luna.

Tipo: angelitos en el infierno. Presentación con música de Gloria Estefan para comenzar su andadura en el concurso. Abusan de los coreados y la vocalización no es todo lo buena que debería ser. Pasodoble, el primero a concurso, a los que manejan todo este tinglado: según dicen ellas, su condición de mujer no tiene por qué penalizar a estos grupos. Personalmente creo que hay grupos que se penalizan solos, ya sea por sus letras, músicas, afinación u otra serie de factores que hacen que no estés a la altura de lo que exigen los miembros del jurado. En su segundo cuplé describen cómo es el disfraz que llevan y lo hacen pensando en todos los detalles: las alitas, las pelucas pero el final es un poco soez, por llamarlo finamente. Éstas son las cosas a las que me refiero cuando digo que algunos grupos se penalizan solos. Popurrí con fuerza: en este tema el devaneo entre lo rítmico y lo suave tiene que ser una conjunción perfecta; le puedes meter los violines que quieras pero si no está bien montado, el jurado te pondrá en tu sitio.