Terminan las preliminares, 30 pasan a la semifinal

último día de preliminares, hoy será una noche diferente, es la noche donde se hace el primer corte de este concurso.

Pasan a semifinales en murgas: De flow en flow, Don Benito documento, al borde del subsidio, Échame cuenta y te saldrán las cuentas, Hasta que la muerte nos separe, Juan de la jungla, La cosa es quejarse, La última cena, Los enmallaos, Los que se quedan en el corte, Los ruinas, O un poquito más parriba o un poquito más pabajo, Pepe lui "er triste" y Podemos.

En comparsas: Calle Cuba, El ejército calavera, El genio, El que manda soy yo, Hotel paraíso, La canción perdida, La dama, La fábrica de corazones, La sastrería, Los ayudantes, Los batallitas, Los cazagigantes, Pueblo llano, Son del sur.

Coros la canariñha y La centuria, y en cuartetos Otro año más a la sombra.

De los 39 grupos que comenzaron -que después con las bajas se quedaron en 37- hoy seguirán su camino 30, sí fíjate que, de un tacazo, nos hemos quitado a siete grupos, no veas que sangría, que descabeche, que brutalidad, quitarse a siete agrupaciones es totalmente una barbaridad. Señores, seamos serios aquí, o se es más selectivo con lo que hacemos o seguimos siendo el concurso más benévolo del mundo mundial. Hay que coger el toro por los cuernos, no por donde se deje. Con este mensaje de que sólo se caen ocho grupos de una fase a otra no hay competitividad, la gente se apunta porque puede pisar las tablas del Gran Teatro dos veces y después nos lamentaremos de que alguna de las que han venido no dan la talla suficiente o que no se presenten en semifinales porque en sus pueblos les coincide con su concurso. No os sorprendáis porque esto ha pasado en concursos anteriores y volverá a ocurrir. Ojalá me equivoque y no ocurra.

Siempre tiene que haber un cajonazo y mira que es complicado dejar a un grupo fuera, pero como aquí somos más papistas que el papa y si por algo se caracteriza este concursos, que no se casan con nadie, el cajonazo de este año se lo han dado a la murga de Diego y David. Aquí no importa la trayectoria que tengas, que seas de Huelva y ames la fiesta como el que más, aquí no importa nada, aquí el jurado mira el resultado de tu agrupación encima del escenario, no os mosqueéis, esto es así, le pasó a Valverde, le pasó a la mismísima comparsa de Soti y a La Tarantela, en fin que os voy a contar. El año que viene una de esas murgas que han pasado a semifinales no estarán y ustedes seguro que sí, vamos eso creo yo. A mi modo de ver la fiesta y en aras de intentar recuperarla deberíamos de una vez mirarnos el ombligo y barrer para casa, que fuera nunca nos van a regalar nada. Que de siete grupos que se han quedado fuera, uno sea de Huelva capital dice muy poco de cómo querer levantar esta fiesta. La legalidad nos llevará a tener un concurso sin grupos de Huelva dentro de muy poco. En fin doctores tienen la iglesia.

En estos días de pase a la semifinales cojo al dedillo un consejo que me dio Güito hace una jarta de años, el me decía nada más llegar al teatro en noches como Ésta, -Chiqui hoy antes de que termine el popurrí de la última, ya estamos en casa, que hay mucho tonto y a ver si se escapa alguna torta. Reconozco que no le hice caso, hasta que se escapó la torta y desde entonces en días como éste no me veréis por allí esperando el fallo del jurado.