Sábado de paraguas y pasado por agua, por mucha agua

Sábado, tercera jornada de semifinales, y lloviendo más que el día que se enterró el gran Güito. La noche se presenta apasionante; hay grupos ganadores de años anteriores y este año por como lo han hecho en preliminares tienen todas las papeletas para colarse de nuevo en la gran final. Eso sí, hay que demostrarlo encima del escenario. En esta fase lo que prevalece son las letras que deben dar ese salto de calidad que todos deseamos.

Los grupos buenos prefieren hacer un concurso de menos a más, ir subiendo el listón a medida que se va avanzando. Otros sin embargo, dan el pelotazo el primer día y después no tienen repertorio para poder defenderlo.

Son maneras de entender el concurso, son maneras de concursar. También los hay los que se fían de sus fans, hacen todo lo posible para que su público les defienda algo que ellos mismos no pueden defender. La intervención de estos fans en algunos casos puede resultar hasta nefasta para los intereses del grupo, tengo que decir que de estos son los menos. Normalmente los que vienen a llevarse el concurso son grupos muy trabajados ya sea de una manera o de otra.

Cuando llego a la bombonera, aparte de estar más mojado que el muchacho que se cayó en el Paseo de la ría y no tenía escalera para subirse, veo un gran ambiente.

Me meto sigilosamente entre las bambalinas para ver cómo montan las diferentes agrupaciones el atrezo, telones y demás elementos de escenografía. Los nervios son tremendos. Me gusta observar cómo ultiman los detalles, esas últimas palabras de los directores antes de que se abra el telón. Me recuerda a los capataces de pasos cuando van a hacer una levantá.

El acceso hoy al patio de butacas está complicado porque hay más gente dentro que en la carpa del Pati en uno de los descansos de la gran final. Anda que no está contento el Pati como están saliendo las cosas.

El alcalde con su séquito no se pierde ninguna agrupación. Él es un gran aficionado de todo este tinglado. Según me cuentan esta mañana ha estado en Madrid y ha llegado a tiempo de ver toda la sesión y encima los grupos le están dando caña de la buena. Todo sea por la Capitalidad Gastronómica de Huelva y si hay que comer pues se come, para que luego digan que aquí hacemos las cosas por hacerlas. Hay que predicar con el ejemplo. A ver si me invitan a mi también.

Me quedo entre bambalinas, oculto, hoy la noche ha dado para todo. Me quedo con el mensaje de Rey de reyes, la comparsa de Tinoco y el cachondeo de los muchachos de Villarrasa que han traído hasta las banderas de España para animar a Carolina en las semifinales, todo un detalle.