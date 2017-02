Mensaje claro y conciso, en Andalucía somos así y Doñana es de todos

Buena presentación definiendo el tipo, que es más rebuscado que el coche de un moro en una convención de agentes de la CIA. En los pasodobles, magnífica letra a todos aquellos que piensan que aquí en Andalucía solo hay arte y cante. Reivindican el esfuerzo y el trabajo de todos, si no, esto no sería como es. Pasodoble con cadencia y marcados, bonita música y muy bien montada, fuerza y sutileza. Otra magnífica letra a Doñana, defendiendo lo nuestro aunque vengan de fuera. Han dado con la clave, no se trata de cantar las bellezas sino de demostrarlo cantando para defender el parque. Gran pase por semifinales haciendo un popurrí muy digno y dejando un mensaje claro: los buenos pensamientos deben imponerse a los demonios que llevamos dentro aunque estos a veces no nos dejen.