Huelva y Ayamonte confirman un año más sus lazos de amistad

Viernes, san viernes como dirían algunos. Hoy la noche, de verdad, que está para quedarse en casa, ponerse a jugar con el chiquinino y meterse entre pecho y espalda un buen sándwich mixto y acurrucarse en la copa o brasero como dirían los que no son de aquí y dejar pasar el tiempo haciendo ganas de acostarse.Esto de las borrascas profundas, las ciclogénesis y demás asuntos meteorológicos no son para mí. Antes a una noche como la de hoy se decía: "Hay que ver la nochecita que se está poniendo, va a salir el que yo me sé" y te quedabas en casa a no ser que algún colega dijera la frase mítica, "a que no hay hu… de irnos a los carnavales" y te ponías lo que fuera y tirabas para el Gran Teatro

Lo primero que veo al llegar es la corte de damas de Huelva y Ayamonte que tienen el hermanamiento de todos los años. Me encanta que sigamos haciendo esto año tras año. Los lazos de amistad hay siempre que reforzarlos y, por muy manido que parezca, eso siempre es bueno. Las dos cortes suben al escenario donde las intervenciones han sido muy medidas para que el público no se canse; eso es otra de las cosas importantes, no cansar al público alargando innecesariamente los actos.

Hoy el teatro esta hasta las trancas a pesar del frío y la lluvia; la gente tiene ganas de carnavales. Hoy es una gran función en la que podemos ver las tres modalidades que se presentan al concurso. Anda que no está contenta la gente de la federación. La media de entrada al teatro es altísima, la gente quiere carnaval, pero pienso que si fueran los días más seguidos, no tan discontinuos, sería muchísimo mejor.

Tengo que romper una lanza por los que curran en el teatro. Con esto de los recortes están poniendo toda la carne en el asador y están siendo los mejores profesionales que tenemos. Nunca ni una pega e intentando que la gente que está viendo el espectáculo pase el menor tiempo posible entre grupo y grupo. Los presentadores, todos, sin excepción alguna, están a gran altura porque se dedican a presentar. Recuerdo que en años anteriores, los presentadores montaban su show encima del escenario y la gente que quería ver a los grupos y además era, por lo que habían pagado, se quedaba más amargada que Antonio Hierro vestido de chándal. Ese es otro de los aciertos de este año, el presentador, presenta; los grupos montan el show.

La primera agrupación de la noche, Las alcahuetas de Gibraleón, pase muy decente pero hay que dar un poco más si quieren llegar mas lejos. Después llegó el cuarteto Vaya cruz. Como su propio nombre indica ellos tienen la cruz y quieren repartirla con todos nosotros.

Los cuerdos comparsa de Ayamonte; un consejo, véanla porque éstos no están tan locos como para perdérselos

Tras el descanso, Los herederos de Pepe Bollo murga de Huelva. Conectaron con el público.

En un lugar del Quijote, comparsa, espectáculo, originalidad, interpretación y unas letras magníficas. Ojito que se puede liar en el pase a la gran final.