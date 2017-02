Genial interpretación del cuarteto y duelo de coplas en comparsas

Lunes, cuarto día de semifinales. Antes de entrar en la bombonera me paso por la Plaza de las Monjas, una hamburguesa y cervecita. No sé qué tienen estas hamburguesas que son sabor Huelva. La verdad es que recuerdo cuando se podía aparcar por todo el centro y era todo más accesible. Ahora si vienes al centro de noche a los carnavales la única opción es la del antiguo mercado y casi siempre está hasta las trancas; creo que eso ha sido uno de los grandes errores. El centro está muerto, la gente no viene porque no tiene dónde aparcar y se va a quedar nada más que para asuntos burocráticos. Una pena.

Cuando entro en el teatro, la primera en la frente. Comunicado de la Federación, penalización al cuarteto de los Perrymeichon con 20 puntos por pasarse dos minutos en su actuación. Estos muchachos del jurado son peores que los de la zona hora. Con este descuento se le va a complicar mucho pasar a la gran final. Vemos al ex concejal de Cultura, Manuel Remesal, en un palco, recordando viejos tiempos. Recuerdo que cuando comenzó su etapa de concejal, esto no le atraía, ahora es uno de los buenos aficionados de la fiesta. Lo que yo os diga, el Carnaval engancha. Esta noche veo personal nuevo y caras que me encanta volver a saludar, hacia tiempo que no las veía. Los mensajes desde lejos no se entienden bien. Espero que me lo digas desde cerca. Otro que se apunta al carro de la fiesta es Joaquín Rasco, un enamorado del fútbol base, y al que Manu Suero lo ha enganchado. Es gratificante comprobar que la fiesta está consolidada y que entra gente nueva, aunque los viejos siguen siendo mayoría.

Manuel Remesal se acerca a charlar un rato conmigo antes de que empiece el espectáculo, hablamos de antiguos carnavales. Le tengo que agradecer el sitio en la butaca en la que estoy sentado y a la gente de la Fopac; por su puesto que lo respeto.

La murga de Bollullos, que actúa en cuarta posición, trae una legión de seguidores. Lo raro es que están aquí desde primera hora, cuando lo normal es que los acompañantes nada más que vean a los grupos de sus amores. Espero que no se vayan cuando canten.

En el teatro se respira un ambiente de tranquilidad y sosiego. Los deberes están hechos, aunque a uno que conozco se le salía el corazón por la boca. No podía remediarlo. Eso sí, se quedó en su butaca y aguantó estoicamente. Otros entraban y salían, saludaban, charlaban y miraban. Una noche de nervios para unos y tranquilidad para la mayoría.

De las actuaciones me quedo con la genial interpretación del cuarteto. Las letras de las dos comparsas fueron un auténtico duelo de coplas. Y sobre todo me quedo con los primeros 90 minutos del espectáculo. Pero pídeme más: tres grupos de Huelva dando el callo por su Carnaval.