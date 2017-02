Danos hoy el pan nuestro de cada día

Estos panaderos que trabajan de noche y reparten de día; presentación graciosa y muy en el tipo.

Pasodoble a Juan Franco, merecido homenaje a este carnavalero de los buenos. Me gusta que se acuerden de la gente que se lo merece y Juan es uno de ellos, en el segundo, crítica dura a Canal Sur por no retransmitir la procesión magna, un tema que está dando que hablar y ya son varias agrupaciones que lo han criticado. En los cuplés, el primero para los que quieren ser independientes y ellos dicen que los de Huelva hagan el brexit para que los sevillanos no entren en Matalascañas. Hoy los miarmas se han llevado tela.

El segundo, a los niños que quieren ser futbolistas que al final acabarán siendo panaderos

El popurrí divertido y con chispa. Engarces bien montados y buenas voces. La pelea en murgas va a ser dura, ellos van satisfechos con el trabajo realizado. Ahora solo queda que el jurado tire de boli.