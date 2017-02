La Colombina y Mi Barrio son dos firmes candidatas para la final

Martes de Champions y quinta jornada de semifinales. Una disyuntiva, en la tele echan un gran partido, PSG-Barça y el día de hoy también se presenta interesante en el Gran Teatro.

Cuando llego, después de dar más vueltas que los ponis de Las Colombinas me encuentro otra notita de la federación. Los controladores de la zona hora volvieron a actuar, 10 puntos menos a Onda Fosfoyeso. Es una gran p… pues en grupos que están muy igualados una penalización de este tipo los deja muy tocados. Pero el reglamento está para cumplirlo y supongo que ese es uno de los puntos a los que se agarra el jurado para quitarse a grupos de enmedio. Cuando la cosa está tan igualada, que no hay un pelotazo y que cualquiera se puede meter en la final.

Yo pensaba que el día iba a estar mejor de gente, hoy tendremos media entrada, quizás uno de los días con menos público de todo el concurso.

Con esto de las penalizaciones la gente tiene tema de conversación, porque en realidad el concurso este año está siendo muy light. Quitando la guerra de letras, y todas contra una comparsa que es una de las rivales a batir y esto de las penalizaciones, no hay nada nuevo para contar. Es más de lo mismo, espero que en el día de hoy salga algún tema nuevo para sacarle punta a lo hecho por los grupos.

Desde mi privilegiada posición en el teatro puedo observar cómo se mueven los seguidores de los grupos. Se colocan estratégicamente y empiezan a actuar mucho antes de que su grupo preferido suba a las tablas del teatro. Empiezan a calentar el ambiente para que cuando llegue su grupo ya esté totalmente caldeado, después hacen correr rumores, que si fulanito está malo, que si menganito no puede cantar esta noche, como curándose en salud y despistando a los que los esperan ansiosamente. Por otro lado están los que vienen a ver a sus principales competidores. Éstos vienen a despellejarlos, a no dejar títere con cabeza. Si se juntan los dos puede haber de todo, pero no lo hay. Antes sí había esos piques sanos, hoy en día, como he dicho es todo más light.

Con un retraso considerable hace entrada en el escenario Blasmi, insignia de oro de este año (muy merecida) que hará las veces de presentador. Le acompaña José Antonio, todo un fenómeno presentando , todo un detalle. La corte entera de Punta Umbría acompaña a las damas y choqueras, no ha habido hermanamiento encima del escenario, pero ellas están acompañando a las nuestras, bonito detalle de la federación. Antonio Hierro sigue luciendo modelitos, él dice que son trajes pero el personal apuesta a que lo que llevan puesto son pijamas.

Destacar de ayer una fotografía que se produjo en la actuación de la murga de Punta, el Excmo. Señor alcalde salió portando una pancarta después de un pasodoble dedicado al Recre, donde ponía "Solución YA". Me quedé atónito, los tres que portaban la pancarta (dos jugadores y el alcalde) son los que tienen que aportar esas soluciones que se piden. Con esto quiero decir que ayudar a los grupos está muy bien, apoyarlos e interactuar con ellos, pero todo no vale. A veces hay que saber decir que no a ese grupo, ya que lo está pidiendo puede ser muy contraproducente para los que la portaban. Imagino la cara de los detractores del alcalde frotándose las manos con este asunto y a los jugadores igual, ellos son los que nos tienen que sacar del pozo donde estamos. Destacar la actuación de la murga de La Colombina y de la comparsa Mi Barrio, dos firmes candidatas a colarse en la final.