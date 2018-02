Bodas de oro en las calles isleñas

Si el año pasado el Carnaval de Isla Cristina celebró los cincuenta años de su concurso de agrupaciones en su etapa contemporánea, y hace un par de semanas hacía lo propio con el acto de coronación de sus reinas y damas de honor, ayer domingo le llegó el turno a su gran cabalgata, que alcanzó el medio siglo de vida después de su primera salida, el 23 de febrero de 1969.

La efeméride marcó, por tanto, el desfile de ayer, que a su colorido habitual de papelillos, serpentinas, máscaras y disfraces, sumó una carroza que abrió el cortejo con un número 50 bien visible anunciando el cumpleaños. Igualmente toda la cabalgata estuvo salpicada de globos amarillos con el logotipo del cincuenta aniversario, así como la Delegación de Festejos del Consistorio isleño y la Federación Isleña de Peñas y Agrupaciones de Carnaval (Fipac) repartieron durante todo el recorrido pasquines con un texto explicativo sobre la historia de la cabalgata.

Por lo demás, el desfile se desarrolló bajo un cielo encapotado, a pesar de que durante la mañana lució el sol, lo cual no le restó colorido, vistosidad, alegría y chispa a la comitiva, que contó con una decena de carrozas, entre ellas las de las reinas infantil y juvenil acompañadas de sus dos respectivas cortes de honor.

Fueron igualmente numerosos los grupos tanto de baile carnavalero y de samba, como parodiando distintos aspectos de la actualidad, especialmente el tema de Cataluña, con una gran manifestación (quizá el grupo más numeroso de todo el desfile), en la que las esteladas (con estrellas fugaces), como las banderas de España y de Cataluña, se daban la mano y bailaban al unísono en nombre del carnaval. No faltaron referencias a la corrupción política, y pudieron verse, entre otras, parodias muy divertidas sobre los famosos tebeos que creara en 1961 el dibujante Francisco Ibáñez bajo el nombre de 13 Rúe del Percebe, o centrados en el famoso I want to break free de Queen y en la canción Barcelona, que Freddy Mercury interpretara junto a Montserrat Caballé con motivo de los Juegos que se celebraron en dicha ciudad en 1992. Por supuesto, no faltaron ambos divos en el desfile.

Tampoco faltaron con sus coplas las comparsas, murgas, coros y cuartetos que desde hace semanas han competido sobre las tablas del Horacio Noguera por los prestigiosos premios del Concurso de Agrupaciones del Carnaval isleño.

Toda la comitiva, como es habitual cada año, ocupó bastante más de un kilómetro de extensión, y arrancó en el pabellón de usos múltiples El Batel, para recorrer posteriormente la Avenida del Carnaval, pasar junto al Teatro Municipal, dirigirse hasta la Rotonda de la Punta del Caimán, y concluir finalmente en las calles del centro de la localidad, donde fueron miles las personas que, venidas de todos los municipios de la comarca, no faltaron a su cita con la alegría del Carnaval de Isla Cristina.

La fiesta está ya, por tanto, en la calle después de varias semanas en el interior del teatro, y la próxima cita es hoy lunes, con un concurso y desfile de disfraces a partir de las 17:00 desde el Paseo de las Palmeras hasta la Plaza de las Flores, en compañía de una charanga. El martes tendrá lugar la tradicional Marcha de Carnaval, que este año se desarrollará bajo la temática de las tribus, tanto urbanas como indígenas, y que se desarrollará a partir de las 17:00 con el mismo recorrido que el día anterior.

Ya en la jornada del miércoles tendrá lugar el cortejo fúnebre de la sardina a partir de las diez de la mañana y que organiza la Asociación Miércoles de Ceniza. Partirá desde la Plazoleta de San Francisco y la recepción oficial será una hora más tarde en la Plaza de la Paz. Por la tarde, a partir de las 19:30, se procederá a su entierro entre los típicos disfraces de viudas y con una charanga. La comitiva partirá desde la estación de autobuses de Isla Cristina y la quema final, acompañada de un castillo de fuegos artificiales, será en la Rotonda de la Punta del Caimán. Después está programado un baile de viudas con orquesta en la Plaza de las Flores.

El viernes próximo, a las 15:00, será la tradicional comida del carnaval durante la que se entregarán los premios institucionales que otorga el Ayuntamiento, y el día siguiente, sábado, serán entregados los premios oficiales del carnaval 2018 a las 16:00 en la Plaza de las Flores. La fiesta concluirá al día siguiente con el Domingo de Piñatas.