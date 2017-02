Arrancando sensaciones, desparramando letras

Gran presentación de prestigio, estos depredadores vienen fuertes. Una segunda preciosa y una cuerda de tenores de categoría, le dan empaque al grupo. En el pasodoble, preciosa letra en contra de los desahucios, muy bien trabajada la melodía; ésta sí le va a puntuar. Otra letra con un mensaje claro. Nos damos golpes de pecho con los refugiados y después no los dejamos entrar.

De los cuplés me quedo con su estribillo: "si me muero por tus huesos, si me muero por tus huesos; ole, yo también".

Popurrí melódico y con mucho sentimiento, en la primera parte definen su tipo despellejando sensaciones. En la segunda, que está muy bien diferenciada por un parón en el popurrí, me encanta la cuarteta en la que se comen literalmente a una mujer. Hasta llegar despacito a los huesos que salen de tus caderas, y con tus labios calientes yo te recorro la frente y un poquito más abajo. Preciosa. Haría lo mismo, pase fantástico.

Además no han entrado al trapo de las muchas letras que le han cantado. En este pase las letras sí tienen sentido, a concursar. Puro y duro.