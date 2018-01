Ahora comienza el espectáculo y los grupos dan el do de pecho

Sábado, el día ha sido completito. Desde bien temprano esta el nota levantao. Hoy jugamos con mi equipo, además es un partido importante, así que llegué al teatro cansado. Quillo, hasta las trancas, ese era el comentario que se oía en la calle antes de entrar en nuestra bombonera. Siendo un año en el que estamos saliendo de la crisis lo que sí hay es mucha gana de cachondeo. El teatro lleno.

En el ambiente carnavalero aún resuena la gran guantá que le han dado a la murga de Diego y David, La madre que me pego. Lo dije en mi anterior artículo y lo vuelvo a reiterar en este: las cuentas pendientes no se liquidan en un concurso, las cosas se hablan, se discuten, se razonan y si no hay entendimiento, se busca. Pero cargarse así a un grupo con una trayectoria en los últimos años, es de cobardes. Partamos de la base de que la agrupación de Diego y David no está a la altura de anteriores ediciones, pero ese es el gran fallo, no compiten contra ellos, compiten contra los grupos que están este año encima del escenario. Y no me digan ustedes que si de siete grupos que se quedan fuera en semifinales, esta murga no está a la altura de algunas de las que han pasado.

Todos entendemos que esto es un concurso y debemos respetar la decisión del jurado, pero aquí desde hace años sólo se mira lo hecho en las tablas y deberían mirase otros factores. Si por algo se caracteriza este concurso es porque no nos fijamos en el DNI de grupos de fuera cuando salen a cantar, ya puede ser de Burgos o de Valencina de la Concepción, que si suena bien ese tendrá sus puntos. Pero hay una discriminación con los grupos de la capital o con los grupos que son como nuestros, a estos sí se les mira el carnet, con estos no hay compasión y las rencillas, venganzas, salen a la luz en forma de puntos. Lo tenía que decir, suerte Diego y chavales y si os venís abajo también es comprensible

Cuando entro en el teatro observo que un diítagüeno la gente viene dispuesta a pasarlo en grande, todo el aforo vendido y claro, los colaos, que hoy sí que los hay, tienen que buscarse acomodo entre las butacas vacías. Así de esa manera me doy cuenta de que hay gente que no paga su entrada y van rotando de butaca en butaca hasta encontrar una que esté libre. De rebote llegan hasta las nuestras, se acomodan y a ver a los grupos.

Antes de comenzar el espectáculo tengo una charla distendida con nuestro alcalde, Gabriel Cruz, Gabi para los grupos. Está encajando las críticas con estoicidad, pero realmente las críticas son hacia su persona y no hacia la Alcaldía, por lo que supongo que debe estar contento cuando los grupos se fijan mas en él que en su gestión como alcalde. Está también sorprendido por lo de la murga de Diego, pero el que es carnavalero, está curado de espantos

El devenir de la noche nos deja sensaciones auténticas, sabemos que los grupos que hoy están actuando quieren comprar su billete para esa gran final. La fábrica de corazones, hacen bueno lo hecho en su anterior pase, la murga De flow en flow nos dejaron mejores sensaciones al cantar mucho más relajados y con mejores letras, La canción perdida es un gustazo escucharlas, dulzura y saber estar, la murga de Hasta que la muerte nos separecreo que hasta aquí han llegado haciendo un dignísimo papel y la comparsa deIsla Son del sur, espectacular pase. Gran noche de teatro donde el espectáculo ha comenzado y a los demás que aprieten, que esto se pone duro.